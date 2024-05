Fabiani su Kamada: “Non ha fatto valere l’opzione e non ci sarà un nuovo accordo”

Il futuro di Daichi Kamada non sarà biancoceleste. Dopo un avvio in ombra con la gestione Sarri, Kamada si era imposto nelle ultime uscite sotto la guida di Tudor, trovando anche la via del gol contro l’Inter. Ma non è stato abbastanza per convincere il centrocampista giapponese a esercitare la clausola per il rinnovo. E il direttore sportivo Fabiani – stando quanto si legge su Il Messaggero – ha assicurato: “Non ha fatto valere l’opzione e non ci sarà un nuovo accordo”.

Foto: Instagram Lazio