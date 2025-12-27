Fabiani su Insigne: “Faremo valutazioni. Nuno Tavares? Oggi è un giocatore della Lazio”

27/12/2025 | 17:35:26

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla partita di Udine. “Insigne è a Roma? Lui è un grande professionista, faremo le nostre valutazioni anche in base alla lista degli over”. Insigne sta aspettando la decisione della Lazio, i primi contatti che vi abbiamo raccontato in esclusiva risalgono allo scorso 4 luglio. Fabiani ha parlato anche di Nuno Tavares: “Al momento è un giocatore della Lazio”. Ma il club aspetta una proposta convincente dall’Al-Ittihad, la pista araba resiste come anticipato già lo scorso novembre.

Foto: sito Lazio