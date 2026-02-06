Fabiani: “Spero vivamente che Sarri resti. Su Marusic e Frattesi…”

Durante la conferenza stampa, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha toccato altri temi di estrema attualità legati alla Lazio.

“Spero vivamente che Sarri resti da giugno. Ci facciamo risate tremende, il mister h la battuta facile. Bisogna saperlo anche decodificare. Lui è attaccato alla società, ai tifosi, alla squadra, poi è anche un brontolone. Ma guai se non fosse brontolone! Significherebbe che non ha più voglia e stimoli. Ben venga. Maurizio pensa ad onorare e dare continuità a questo progetto. La Lazio non si è indebolita, abbiamo preso ottimi elementi. C’è sempre qualche operazione che ti lascia con l’amaro in bocca.

Frattesi voleva venire, purtroppo non c’è stata possibilità. Volevamo proporre un prestito con diritto e obbligo. L’importante è non fare marchette. Si prendono solo giocatori funzionali.

Basic e Marusic sono stati convocati da me, gli è stata fatta una proposta. Marusic ha firmato, Basic ha preso qualche giorno di riflessione le condizioni contrattuali. Nel frattempo si prendono altri impegni e si è andati avanti con altri impegni. Basic non è un problema, quando sará il momento vedremo se vorrà rinnovare o meno”.

Foto: Sportitalia