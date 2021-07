Fabiani: “Sinergia con il Napoli? Ci farebbe molto piacere. Tutino? Presto per parlarne”

Angelo Fabiani, ds della Salernitana, ha parlato così a ‘Radio Goal’, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sinergia col Napoli? Da un punto di vista dell’operatività per quanto riguarda la Salernitana ci farebbe molto piacere se ci fosse uno scambio di vedute tra le squadre del Sud, l’Italia ha bisogno delle squadre del Sud e del risveglio del Sud, anche dal punto di vista economico.

Tutino? Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della promozione. Il mercato non è ancora entrato nella fase nevralgica, chissà che Tutino o altri del Napoli possano venire a Salerno. Ma per ora si parla tanto e non si muove nessuno”.