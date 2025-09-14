Fabiani: “Se Sarri lo vorrà, a gennaio faremo mercato. Guendouzi? Un leader”

14/09/2025 | 17:55:12

A margine della sfida del MAPEI Stadium tra Sassuolo e Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole: “Incontriamo una squadra che non rispecchia la sua classifica. Una squadra organizzata, basta pensare a Pinamonti, Laurentié. Sarà un test duro e l’approccio dovrà essere diverso rispetto alla gara di Como”.

Successivamente, il direttore sportivo della Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Dele-Bashiru? Lo stiamo aspettando. Lo scorso anno ha fatto intravedere ottime cose. Certo, 16 ore di viaggio oggi non aiutano, ma se il mister gli ha dato fiducia è perché evidentemente ha valutato tutte le condizioni”. Sul mercato: “Il mercato non dorme mai. Noi a gennaio faremo delle valutazioni circa il nostro gruppo e laddove Sarri dovesse dare delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze della squadra. Si possono fare delle uscite e fare delle entrate, questo è fuori discussione”. Su Guendouzi: “Anche quando sta a casa sua è un leader, figuriamoci in campo e nello spogliatoio. Uno che non vuole perdere neanche al campetto coi suoi figli. Dobbiamo solo apprezzare le doti di questo ragazzo”.

Foto: Sportitalia