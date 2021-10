Fabiani: “Saremo protagonisti nel mercato di gennaio. Vi spiego perché ho scelto la Salernitana”

Il direttore generale della Salernitana, Angelo Fabiani, ha parlato così ai microfoni di Telecolore:

“Si sono avvicinati tanti personaggi alla Salernitana che volevano appropriarsi delle quote, hanno intuito che c’era un fondo cassa importante e un bilancio in attivo di circa 5 milioni. Sapevano tutti che in A ci sono introiti di ogni genere. Evidentemente non erano persone serie, volevano comprare la società con i soldi…della società.

Bene hanno fatto Lotito e Mezzaroma a nominare due trustee per garantire serietà e continuità aziendale, con l’obiettivo di lasciare la Salernitana in mani sicure. I disponenti sono tenuti all’oscuro di tutto proprio per garantire trasparenza. Purtroppo gli ex presidenti fanno parte del passato. Nel momento in cui arriverà una nuova proprietà, si circonderà di propri dirigenti e sarò il primo a rassegnare le dimissioni come gesto di cortesia ed opportunità. Non è giusto condizionare il nuovo presidente. Avevo tante opportunità di lavoro, mi sono prestato volentieri per traghettare la Salernitana nelle difficoltà. Andar via da vincitore senza contribuire all’iscrizione e all’allestimento della rosa mi sembrava inopportuno, se poi vorranno avvalersi della mia esperienza posso assicurarvi che saremo protagonisti nel mercato di gennaio. Il portafoglio è pieno, possiamo sbizzarrirci senza gravare sulle casse del neo patron.

E vi assicuro che, non appena gente come Simy ritroverà la forma, riusciremo a godere appieno di chi è già arrivato nei mesi scorsi. Ci sono tutti i presupposti per vendere la società e aprire un ciclo che passa da una salvezza che sarebbe ciliegina sulla torta del mio percorso”.