Fabiani: “Non snobbiamo la Coppa Italia. Gli arbitri devono tornare ad avere centralità”

11/02/2026 | 20:51:20

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni Mediaset prima della partita contro il Bologna: “In fatto di personalità questi ragazzi hanno sempre dimostrato sul campo di averla, poi le partite vanno bene o male. A Torino abbiamo subito gol nei secondi finali, ma è stata una partita c’è ci ha dato tanta consapevolezza. Coppa Italia? È importante per noi quanto per il Bologna, ci giochiamo una semifinale che può valere molto per tutti. Bisogna puntarci e non snobbare la competizione. Arbitri? Tempo fa abbiamo sollecitato la Lega a fare un tavolo rotondo per discutere certe tematiche, credo che l’arbitro debba ritornare ad avere la sua centralità. Approfondire tra addetti ai lavori questo tema sarebbe d’aiuto per noi, per gli arbitri e per tutto il sistema, compresi i tifosi. Credo sia dovuto e importante per tutti”.

Foto: sito Lazio