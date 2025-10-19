Fabiani: “Mercato a gennaio? Questo gruppo ha fatto 84 gol lo scorso anno, faremo delle valutazioni con Sarri e vedremo”

19/10/2025 | 17:57:25

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“La Lazio deve fare la Lazio. Purtroppo abbiamo avuto tanti infortunati, nell’ultima gara eravamo senza otto effettivi. La nostra è stata una partenza un po’ così, abbiamo perso con il Como e in altre circostanze abbiamo ben figurato, ma abbiamo raccolto poco. Il campionato si deve ancora assestare, io conosco solo un verbo: lavorare con tranquillità e serenità, pensando sempre in positivo. Se faremo mercato a gennaio? Questo gruppo ha fatto 84 gol e ne ha preso qualcuno di troppo. A gennaio faremo delle valutazioni con Sarri e vedremo”.

Foto: sito Lazio