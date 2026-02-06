Fabiani: “Maldini è un giocatore di calcio vero con una tecnica straordinaria. Quando maturerà si toglierà molte soddisfazioni”

06/02/2026 | 11:50:09

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Daniel Maldini, Adrian Przyborek e Edoardo Motta. Queste le sue parole:

Su Motta:

“Benvenuto a un ragazzo prelevato dalla Reggiana e che seguivamo. Si è contraddistinto anche per una presenza nella nazionale under 21, è un ragazzo di grandi prospettive. Un’operazione sulla falsariga di quella che ha portato Mandas, riponiamo in Motta tutte le nostre fiducie del caso. Non nascondo che c’era una concorrenza spietata”.

Su Przyborek:

“È un ragazzo molto giovane del 2007, quest’anno ha collezionato 11 partite da titolare in Polonia con due gol. È un ragazzo che seguivamo da diverso tempo, ha delle straordinarie qualità tecniche. È chiaro che può migliorare ancora tantissimo, su una lista non stilata dal sottoscritto ma che tiene conto di questi ragazzi giovani è rientrato tra i primi 50 al mondo nati nel 2007. Ha ampissimi margini di miglioramento, ma già quello che ci ha fatto vedere sia in video che dal vivo ci è bastato per l’inserimento nella Lazio. Sono convintissimo che con Sarri crescerà notevolmente e si sentirà parlare di questo ragazzo come un calciatore di straordinaria importanza”.

Su Maldini:

“Ecco qua l’oggetto dei miei desideri e del mio collaboratore Alberto Bianchi. Noi ti abbiamo seguito molto al Monza, non a caso il direttore sportivo che avevi è stato un mio calciatore e mi ha sempre parlato bene di te e delle tue doti straordinarie. Una cosa mi ha colpito, mi è stato detto che quando Daniel capirà quanto è forte non ci sarà per nessuno. Mi auguro che questo percorso alla Lazio ti porti a essere un top, quando maturerai questa condizione ti toglierai tantissime soddisfazioni. Puoi giocare da esterno o da falso nove come ti ha impiegato Sarri, probabilmente con Sarri troverai un allenatore che metterà in risalto le tue caratteristiche. Hai lavorato con molti allenatori che forse non si addicevano alle tue caratteristiche, ami giocare a calcio nello stretto. Daniel è un giocatore di calcio vero con una tecnica straordinaria, hai poco tempo per maturare questa convinzione”.

