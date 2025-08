Fabiani: “Provstgaard è un predestinato. Capitano? La scelta spetta a Sarri”

06/08/2025 | 11:30:47

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato di varie tematiche legate all’ambiente biancoceleste: “La giornata lavorativa di un direttore sportivo riguarda tutta la società dal settore giovanile alla prima squadra. Uscite? C’è sempre il veto del tecnico, fin quando Sarri non scioglie le riserve per due over noi non ci muoviamo. Ovviamene farà la sue valutazioni e poi dirà il da farsi. Nel mentre ci sono state diverse uscite, abbiamo altri giovani che sono aggregati alla prima squadra come Ruggieri che ha richieste ma ora aspettiamo che il Comandante ci mostri la rotta da seguire”. Sui giocatori da tenere d’occhio, il ds cita inevitabilmente il classe 2003 Oliver Provstgaard, colpo di mercato annunciato da noi in esclusiva: “Credo che si sentirà nel prossimo futuro parlare di Provstgaard che per me è un predestinato. Abbiamo poi tanti altri calciatori importanti ma a onor del vero devo dire che anche Cataldi si è ripresentato molto bene. Ecco forse un anno di ‘esilio’ gli ha fatto bene. Ma dico un po’ tutti quanti, mi auguro un qualcosa in più da parte di Castellanos che possa con Sarri acquisire quella sicurezza che serve”. Sulla scelta del capitano: “Anche questa è una scelta dell’allenatore. Il capitano è il capitano dell’allenatore quindi anche questa è una scelta che farà Sarri. Non ci sono prime donne all’interno dello spogliatoio, sono tutti affiatati. Per me sono tutti capitani, poi la fascia la porterà uno solo”.

Foto: sito Lazio