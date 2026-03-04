Fabiani: “La Coppa Italia è un trofeo ambito. Dobbiamo onorare questa stagione”

04/03/2026 | 20:57:12

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato a Sportmediaset: “Non entro nel merito delle intercettazioni che sono cose molto più serie. Abbiamo il dovere di onorare questa stagione, ci dispiace non vedere lo stadio pieno, ma dobbiamo rispettare la volontà di tutti. Nulla di nuovo sotto il sole, dobbiamo andare in campo perché arrivare in semifinale non è banale, abbiamo eliminato le due semifinaliste dello scorso anno. Proveremo ad andare fino in fondo. Non entro in merito della questione, credo ci voglia buon senso da parte di tutti. E una semifinale, al di là del risultato parliamo di un trofeo ambito”.

Foto: sito Lazio