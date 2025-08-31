Fabiani: “Insigne? Alcune norme andavano riviste. Non abbiamo smantellato la squadra”

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato a DAZN anche del capitolo Insigne: “Ci sono norme che per me andavano riviste, ma vanno rispettate. Non sarebbe rispettoso, per la squadra e per i tifosi, ricorrere a degli escamotage. Noi non avremmo ceduto i nostri pezzi pregiati, siamo partiti con un programma e abbiamo preso giocatori che stanno facendo abbastanza bene. Lo scorso anno a tratti la squadra ha fatto divertire e si è giocata fino alla fine un posto in Champions. Abbiamo mantenuto la promessa di non smantellare la squadra, il mister sta lavorando e sono convinto che i risultati non tarderanno ad arrivare. Oggi anche squadre minori possono dire la loro su tutti i campi”.

Foto: sito Lazio