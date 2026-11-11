Fabiani: “Gattuso? La nostra prima scelta”

11/11/2026 | 09:43:32

La Lazio si gode il primo posto in classifica e Angelo Fabiani si prende parte dei meriti per il lavoro svolto nella costruzione della squadra. Il direttore sportivo biancoceleste, intervenuto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento della formazione biancoceleste di Gennaro Gattuso, soffermandosi sulle scelte di mercato, sull’allenatore e sull’ambiente creato a Formello. Fabiani non nasconde che, oltre al lavoro, ci sia stata anche una componente di fortuna: “Avremmo anche avuto un pizzico di fortuna, ma abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo”. Il dirigente ha spiegato anche quale sia l’aspetto più difficile quando si deve individuare un rinforzo con un budget limitato: “Le qualità tecniche di un calciatore sono sotto gli occhi di tutti, oggi più che mai. La cosa davvero complicata da individuare è la personalità. Ed è quella che fa la differenza”. Il direttore sportivo ha raccontato anche la scelta di affidare la panchina biancoceleste a Gennaro Gattuso, indicato fin da subito come la prima opzione: “Rino? È stata la nostra prima opzione. Lotito è un presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino”. Il direttore sportivo ha poi esaltato le qualità umane del tecnico: “Gattuso è stato un campione formidabile, che ha vinto tutto. Ma la sua grandezza è mettere tutto quello da parte nel rapporto con i giocatori e con i dirigenti. Noi gli abbiamo dato la bacchetta e lui sta dirigendo alla grande l’orchestra. La forza di Rino è non far pesare il campione che è stato da giocatore”. Tra le soddisfazioni più grandi per Fabiani non c’è soltanto la classifica, ma soprattutto il clima che si è creato all’interno del centro sportivo: “Potrei dire i risultati, la classifica. Ma dove arriveremo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a Formello. Il calcio è alchimia e qui è stata trovata quella giusta”. Il dirigente ha ricordato anche il proprio percorso professionale e ha indicato i colpi di cui va più fiero: “Di Napoli, che presi al Messina. Voleva smettere, è diventato Re Artù”. Per quanto riguarda la Lazio, invece, ha scelto Floriani Mussolini: “Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è”. Infine, Fabiani ha fatto chiarezza sulle strategie per la prossima finestra di mercato. Nonostante l’aumento del valore dei calciatori biancocelesti, il direttore sportivo ha escluso partenze a gennaio: “Nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire”.

Foto: sito Lazio