Fabiani: “Felici di essere in finale. Sarebbe importante vincere anche per un posto in Europa”

13/05/2026 | 20:29:05

Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato a Mediaset prima della finale della Coppa Italia.

Le sue parole: “Esserci è importante, ci dà la possibilità di giocarci un trofeo. Percorso importante, non ce lo aspettavamo a seguito di un ringiovanimento della rosa. Ce la godiamo, se la devono godere i nostri i tifosi e possono sognare il colpaccio. Se non vinceremo, avranno vinto comunque”.

La coppa può spostare il futuro, anche dell’allenatore? “Nel calcio la differenza non la fanno i soldi, ci vuole programmazione, lungimiranza e coraggio e noi la stiamo dimostrando. Bisogna scovare i giovani talenti, soprattutto in Italia: guardate il caso di Motta. Confido molto nello step by step. I tifosi vogliono tutto e subito, ma delle volte questo non è possibile”.

Serve più coraggio, come con Motta? “Provedel non fa 45 partite all’anno, abbiamo ceduto Mandas e preso un giovane sapendo che avrebbe potuto debuttare”.

Foto: sito Lazio