Fabiani (ds Lazio): “Telefonata Lotito? Saprà difendersi nelle sedi opportune”

04/05/2025 | 12:38:21

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando anche la questione riguardante la telefonata di Lotito con il tassista tifoso biancocelete, divenuta virale nelle scorse ore: “Ovviamente non devo fare il difensore del presidente Lotito che saprà difendersi nelle sedi opportune ma da più telefonate si possono estrapolare più parole e assemblarle in un’unica telefonata”. Sul caso, Fabiani ha poi proseguito, commentando la spinosa questione: “Ma il reato non è tanto nel fare queste registrazioni quanto nel divulgarle, per cui chi si è reso autore di questo gesto ignobile ne risponderà nelle sedi opportune”.

FOTO: sito Lazio