Fabiani: “Da qui a fine mercato faremo qualcosa in attacco. Abbiamo tante richieste”

16/08/2026 | 21:07:12

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni Mediaset anche di mercato: “Con Gattuso scherzavamo che dovevamo fare il centravanti con il difensore e abbiamo chiuso il centrocampista. Alcuni giocatori vogliono aspettare, altri che ad oggi hanno altre ambizioni. Monitoriamo il tutto, credo che da qui alla fine faremo quello che ci siamo ripromessi di fare. Non nascondo che ci sono tante richieste per alcuni dei nostri, ma su alcuni c’è un veto a prescindere. Altri, invece, potrebbero rappresentare un’uscita. Frattesi lo abbiamo fatto aldilà delle uscite, credo che faremo qualcosa in attacco”.

Foto: sito Lazio