Fabiani: “Crediamo nel progetto Sarri. Le discussioni fanno parte del percorso”

13/03/2026 | 17:22:03

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato a Sky Sport sul progetto biancoceleste.

Queste le sue parole: “I rapporti belli, anche quelli di coppia, a volte sono un po’ conflittuali, è ciò che mantiene il rapporto in vita”.

Cosa dice il futuro? “Questo modus che abbiamo di parlarci è un rapporto teso a migliorare, a spronare, è una critica costruttiva. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il sarrismo è anche questo. Andiamo sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto di 2 anni più uno di opzione, che poi abbiamo tolto proprio perché crediamo nel progetto Sarri. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso con Sarri e vorremmo finirlo con Sarri”.

Foto: sito Lazio