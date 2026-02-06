Fabiani conferma tutto su Pedraza e Leite! E su Romagnoli: “Denuncerò Raiola”

06/02/2026 | 13:01:45

Angelo Fabiani è intervenuto a margine della conferenza stampa relativa alle presentazione degli ultimi acquisti. Intanto ha confermato due nostre esclusive, ovvero che Pedraza ha firmato il contratto che lo legherà alla dal prossimo primo luglio. E che con Diogo Leite esiste una base di intesa sempre da luglio, queste le dichiarazioni di Fabiani: “Abbiano parlato con Diogo Leite, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6-7 settimane, ma c’è un accordo di massima con il suo agente. A stretto giro vedremo se vorrà legarsi alla Lazio così come voleva fare prima di questo infortunio”. Quanto alla vicenda Romagnoli: “Devo ringraziarlo pubblicamente perché è stato l’unico a utilizzare il buon senso. Non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva e perché ha fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per principio questo gli fa ancora più onore, ma questi signori devono sapere che non si sono comportati bene. Questi signori risponderanno, compreso Raiola, e dovranno spiegare davanti a un magistrato se erano al corrente o meno delle condizioni che loro ci avevano imposto. Io posso dimostrarlo con messaggi e con email, loro dimostrano di essere arroganti che si permettono di dire che alle 20 negli uffici della Lazio non c’era nessuno. Questi soggetti pensano che la Lazio sia la vigna dei coglioni non avranno la vita facile”.

Foto: sito Lazio