Fabiani conferma tutto: “C’è l’accordo Salernitana-Ribery”

Ve l’abbiamo anticipato a sorpresa, la Salernitana è pronta a definire l’ingaggio di Franck Ribery. Il direttore sportivo del club granata, Angelo Fabiani, in un’intervista a Telecolore, ha confermato tutto: “Tra i calciatori svincolati che ci hanno proposto c’era anche Ribery. Il nostro amministratore delegato Marchetti, sin da subito si è detto entusiasta di questa operazione. C’è un’intesa di massima e attendiamo soltanto la ratifica. È una trattativa nata come tante altre operazioni di mercato. La sua esperienza può tornare utile nella crescita, dal punto di vista calcistico, di tutta la città e la squadra. E’ un calciatore che stimola tutti a fare sempre meglio, e anche il mister che avrà più soluzioni”.

Poi aggiunge: “Ha già preso informazioni sulla squadra, questo lo so per certo. E mi dicono abbia anche visto qualche partita. Secondo me si è convinto anche perché ha visto una società in sviluppo dal punto di vista calcistico nel corso degli ultimi anni, la differenza poi l’ha fatta anche la città di Salerno che offre delle meraviglie per chi viene a lavorare qui”.

Infine conclude: “I miei interlocutori, l’entourage del ragazzo, mi dicono che abbia sciolto le riserve. Io non vado oltre e dico che l’operazione è chiusa soltanto quando ci sono le firme. Voglio comunque ringraziarlo anche per il semplice fatto di aver pensato a Salerno, questo mi fa enormemente piacere e deve essere un motivo di orgoglio per tutta la tifoseria, la città e la piazza”.

Foto: Sito ufficiale Salernitana