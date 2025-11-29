Fabiani: “Con Sarri e Lotito abbiamo fatto il punto sul futuro. Mercato? Non vogliamo cedere i migliori”

29/11/2025 | 20:22:31

Angelo Fabiani ha parlato a Sky prima di Milan-Lazio: “Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci con Lotito e il mister Sarri: abbiamo fatto il punto e un programma da sviluppare. Far crescere questo gruppo e individuare figure e ruoli sul mercato che ci ha indicato il mister. Se si parla di ricostruzione, difficilmente si manda via un giocatore funzionale al progetto. Pur tuttavia il calcio non dorme mai e bisogna valutare tutte le situazioni. La nostra volontà è non cedere i pezzi migliori. Mi auguro che finalmente un qualcosa si muova su tutto il territorio nazionale. Oggi un club non può prescindere da un impianto di proprietà, non vale solo per la Lazio. Mi auguro che si vada su un modello europeo. So che ci sono delle interlocuzioni tra club e comune di Roma: stanno andando avanti sul progetto e credo che questo sogna possa realizzarsi” le parole del ds della Lazio.

Foto: sito Lazio