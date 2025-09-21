Fabiani: “Castellanos fuori? Scelta tecnica. Pedro? Sono le sue partite”

21/09/2025 | 12:14:40

Angelo Fabiani ds della Lazio, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal derby con la Roma: “A parte la partita con il Como tutte le altre abbiamo fatto ottime prestazione, oggi è una partita dal sapore speciale. Basta vedere lo spettacolo sugli spalti, per noi è una partita che vale tanto. Ci teniamo tantissimo a fare risultato e ci mancherebbe che fosse qui. Non conta tanto chi gioca, è una partita che va giocata contro tutti”

Le scelte su Castellanos e Pedro? “Taty fuori credo sia una scelta tecnica del mister, Pedro è un campione che fa sempre la differenza quando va in campo. Il mister l’ha vista in questa maniera, valutando l’affidabilità di chi va in campo”.

