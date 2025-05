Fabiani: “Baroni lascia la Lazio per ragioni personali. Il percorso con i giovani continuerà”

30/05/2025 | 12:00:59

Il ds della Lazio Angelo Fabiani, intervistato da Il Messaggero, ha svelato qualche retroscena riguardo all’addio di Baroni: “Il mister ha deciso di lasciare per ragioni personali, ma la Lazio ha comunque disputato due ottime competizioni, restando in corsa per la Champions fino alle battute finali. Sarebbero bastati pochi punti in più all’Olimpico per centrare l’obiettivo”. Sul nuovo tecnico: “Avremo un nuovo allenatore, ma il percorso con i giovani continuerà. La squadra è solida: non smontiamo, semmai ripartiamo con ancora più convinzione”. Intanto Sarri resta il primo nome per la successione di Baroni.

Foto: sito Lazio