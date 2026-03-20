Fabiani: “Abbiamo perso punti immeritatamente. L’importante è credere nel progetto”

20/03/2026 | 14:00:01

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, ha concesso un’intervista a DAZN. Queste le sue parole:

“Tutti gli anni sono difficili, questo però è stato il più complicato perché coincide con una ristrutturazione dell’intero organico ed è l’anno zero. Si sa che in questi momenti ci possono essere imprevisti. Devo dire che, al di là di tutto, abbiamo perso punti immeritatamente, ci sono stati tanti episodi negativi e soprattutto Sarri si è trovato spesso anche senza 7-8 titolari. Questo non accade solo a noi, ma segna le annate. L’importante è credere nel progetto, seguirlo e camminare dentro quel solco tracciato per ringiovanire una rosa e tirare dentro dei giovani di prospettiva. Come vedo Sarri dopo tutti questi infortuni? Molti sono traumatici, molti sono dovuti ad affaticamenti. Bisognerebbe porsi un po’ il problema delle partite il venerdì, il sabato, la domenica e le altre competizioni. Poi c’è anche lo stress del giocatore, può anche determinare problemi. Come la vive Sarri… Non bene, ma tutti i ragazzi quando sono stati chiamati all’opera hanno fatto qualcosa di straordinario. Che idea mi sono fatto del mercato di gennaio? La Lazio è stata la società che ha più movimentato, sia in uscita, che in entrata. Non abbiamo messo sul mercato o alla porta nessuno, ma quando di trovi di fronte a reiterate richieste da parte dei giocatori o dei procuratori, che vogliono andare via perché ci sono squadre che gli allungano i contratti, che gli danno il triplo dei soldi… Beh, con molta tranquillità e onestà bisogna accontentarli, perché io ritengo che all’interno dello spogliatoio ci devono essere giocatori motivati”.

Foto: sito Lazio