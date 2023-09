Fabiani: “Abbiamo fatto investimenti importanti, diamo tempo di capire il calcio di Sarri”

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di ‘Sky’ a pochi minuti dalla sfida dell’Olimpico contro l’Atletico Madrid e ha così commentato l’acquisto di Castellanos in questa finestra di calciomercato: “Castellanos l’abbiamo seguito in tutta la scorsa stagione e ci serviva un vice Immobile. Dobbiamo dargli il tempo di calarsi nella realtà italiana e capire bene il calcio di Sarri, ma siamo sicuri farà parlare di sé in positivo. Abbiamo fatto investimenti importanti su giovani importanti, c’era bisogno di mettere in organico qualche elemento in più rispetto alla passata stagione. Abbiamo abbassato l’età media e affidato a Sarri giovani con esperienze importanti, confidiamo nel mister per farli valorizzare al massimo”.