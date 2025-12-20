Fabiani: “A questa squadra manca qualche punto. Mercato? Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia”

20/12/2025 | 17:53:12

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima l’inizio del match contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Al meglio non c’è mai fine, sono i risultati a rispondere, seppur non tutti sono veritieri. A questa squadra manca qualche punticino, ma il calcio è questo e devi soffrire fino all’ultimo momento. Cosa ci aspettiamo dal mercato? Ogni volta che vengo fate la stessa domanda e vi rispondo nella stessa maniera. Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia”.

Foto: sito Lazio