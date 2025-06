Fabian Ruiz-Vitinha, PSG avanti 2-0 sull’Atletico Madrid all’intervallo

15/06/2025 | 21:54:55

Il Paris Saint-Germain conduce per 2-0 sull’Atletico Madrid al termine della prima frazione di gioco. La prima occasione della gara arriva per i Colchoneros con la punizione di Julian Alvarez che esce di poco a lato rispetto alla porta difesa da Donnarumma. La gara si è sbloccata al 19′ e tutto sull’asse ex-Napoli con Kvaratskhelia che serve Fabian Ruiz: tiro all’angolino e niente da fare per Oblak. I parigini non si fermano e si continuano a rendere pericolosi. E in pieno recupero arriva anche la rete del raddoppio firmata da Vitinha.

Foto: Instagram PSG