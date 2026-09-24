Fabian Ruiz: “Vincere il Pallone d’Oro? E perché no?”

24/09/2026 | 16:05:16

Fabian Ruiz ha parlato in una intervista concessa ad As, soffermandosi sulla possibilità di vincere il Pallone d’Oro: “Beh, perché no? A livello collettivo sono stato il giocatore che ha vinto più titoli. Credo siano stati sette in questi ultimi anni. Sono molto contento per questa stagione, per quello che ho ottenuto. Vincere un Mondiale per un giocatore è la cosa più grande che puoi ottenere e vedere tutta la gente, un intero Paese, tutta la tua famiglia emozionata e piangere resta dentro di te”