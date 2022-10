Fabian Ruiz: “Sono grato ad Ancelotti. Mi ha dato fiducia in un grande club come il Napoli”

Durante un’intervista ad Amazon Prime, il centrocampista del Paris Saint–Germain, Fabian Ruiz, è tornato a parlare di Carlo Ancelotti e del periodo trascorso insieme al Napoli: “Ha scommesso su di me, avevo 22 anni e venivo dal Betis. Mi ha dato fiducia in un club grande come il Napoli e mi ha fatto giocare in Champions League, per me era un sogno. Gli sono grato per la fiducia che mi ha dato”.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram