Fabian Ruiz si rincuora sui social: “Riesco sempre a vedere la parte positiva”

Sfortunata prima chiamata in Nazionale per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli ha lasciato il ritiro della Spagna a causa di un forte attacco influenzale. Sui propri social, il classe ’96, non si è perso d’animo e ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento: “Anche se a volte le cose vengono nel momento peggiore, riesco sempre a vedere la parte positiva. Spero e auguro che questa prima convocazione non sia l’ultima. In bocca al lupo per i miei compagni dalle Spagna e grazie al CT Luis Enrique per la fiducia! Anche a tutti voi per i messaggi. Alla prossima”.

Foto: Twitter personale

https://www.instagram.com/p/BvMLLVXF3le/