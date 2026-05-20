Fabian Ruiz: “Sfideremo una grandissima squadra in una finale molto difficile. Il Napoli? Lo seguo sempre”

20/05/2026 | 19:03:18

Il centrocampista del PSG, Fabian Ruiz, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a 10 giorni dalla finale contro l’Arsenal. Queste le sue parole:

“Siamo felici di arrivare per la seconda volta in finale. Sappiamo la difficoltà di vincere la Champions, sfideremo una grandissima squadra in una finale molto difficile ma con la nostra voglia ed entusiasmo speriamo di vincere. Le partite con l’Arsenal nella scorsa stagione? Erano state due partite difficili che avevamo vinto, ma la finale è sempre diversa. Il Napoli? Lo seguo sempre, ogni volta che posso ci vado. Stanno facendo anni molto buoni. Ho tanti amici là, ci parlo spesso e gli auguro il meglio”.

Foto: Instagram PSG