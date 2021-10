Fabian Ruiz: “Qualificazione? C’è ancora molto da giocare. Ora testa alla Fiorentina”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta interna (2-3) contro lo Spartak Mosca. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla partita

“Nervosismo nel finale? Volevamo vincere, peccato per l’espulsione di Mario Rui ma la squadra ha dato tutto fino alla fine. Ci abbiamo provato a pareggiare, non ci siamo riusciti. Ci sono due tre cartellini rossi che potevano aiutarci, ma non dobbiamo pensarci ora: adesso è finita, pensiamo a domenica perché ci aspetta una partita difficile”.

Sulla situazione degli azzurri in Europa League

“Qualificazione nel girone? Ci mancano ancora quattro partite, abbiamo un solo punto ma c’è ancora molto da giocare. Noi non molliamo mai, dobbiamo fare una bella Europa League e correggere gli errori fatti, ci sono e dobbiamo pensarci. L’Europa League è una bella competizione e vogliamo fare bene”.

Foto: Twitter Napoli