Fabián Ruiz non sbaglia mai l’ultimo atto: sempre vincente nelle finali

01/06/2025 | 18:00:12

Quando il gioco si fa duro, Fabián Ruiz risponde sempre presente. Il centrocampista spagnolo ha un record impressionante: ha giocato 7 finali ufficiali in carriera… e le ha vinte tutte. Un record perfetto. Tutto inizia nel 2019, quando trascina la Spagna Under-21 al trionfo europeo segnando anche in finale contro la Germania. Poi arriva la Coppa Italia con il Napoli nel 2020, vinta ai rigori contro la Juventus. Con il Paris Saint-Germain, il suo rapporto con i trofei si consolida: nel 2023 conquista il Trophée des Champions, seguito dalla Coppa di Francia nel 2024 e, soprattutto, dalla storica Champions League 2025 vinta contro l’Inter. Nel frattempo, con la maglia della nazionale maggiore, alza al cielo la Nations League 2023 e il prestigioso Europeo 2024, battendo in finale l’Inghilterra. Sette finali, sette trofei: una garanzia.

Foto: Instagram Fabian Ruiz