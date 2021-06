Fabian Ruiz: “Non ho ancora parlato con Spalletti. Se sono in Nazionale è grazie alle buone prestazioni fatte a Napoli”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua stagione appena trascorsa con la maglia azzurra. “Inizialmente non ho trovato la forma ma dopo il Covid poco a poco sono migliorato e sono soddisfatto degli ultimi 4 mesi della stagione. Se sono in nazionale è perché evidentemente ho fatto bene col Napoli. Delusione Champions? A una partita, l’ultima. Questo è il calcio. Dopo la sconfitta con la Juve abbiamo fatto 20 punti su 24. Eravamo li, avevamo fatto cose importanti e complicate, col Verona non siamo riusciti a vincere e l’obiettivo è sfumato nonostante i grandi sforzi. La cosa mi ha intristito, e per questo ho voglia di rifarmi con la nazionale. A volte il calcio è ingiusto, ma è inutile rimuginare su ciò che è successo, bisogna guardare avanti”. Poi su Spalletti: “Non l’ho ancora sentito, non ho parlato con lui”.

FOTO: Twitter Napoli