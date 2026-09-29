Fabian Ruiz: “Mi piacerebbe chiudere la carriera al Betis, tifo per loro”

29/09/2026 | 18:07:28

Fabian Ruiz ha parlato dal ritiro della Spagna anche del suo futuro: “Mi piacerebbe concludere la mia carriera al Betis Siviglia. Non è ancora il momento, ma sono convinto che accadrà in futuro. Conservo ricordi meravigliosi di quella partita” le parole del centrocampista ricordando uno dei momenti più emozionanti vissuti con la maglia del Betis, il successo per 5-3 nel derby contro il Siviglia del gennaio 2018. Fu la mia prima vittoria nel derby, segnai anche il mio primo gol e si giocava nel giorno dell’Epifania. È stato qualcosa di magico e spero che domani si possa vivere un’altra giornata speciale. “Lo dico da sempre: cerco di seguire tutte le partite del Betis e sono felice quando ottiene buoni risultati. Sono un tifoso del Betis e tutti lo sanno”.

Foto: Instagram Fabian Ruiz