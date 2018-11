Fabian Ruiz, l’agente: “È un tuttocampista, sta rispettando le aspettative. Da quando Ancelotti…”

Miguel Alfaro Garcia, agente del centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz, ha rilasciato un’intervista commentando l’ottimo avvio di stagione dell’ex Betis Siviglia ai microfoni di Sky Sport: “Fabian è diventato una solida realtà. Viste le cifre della trattativa tutti si aspettavano tanto da lui. Quindi non era facile essere all’altezza, soprattutto in un campionato nuovo come la Serie A. Da quando Ancelotti gli ha dato fiducia lui si è inserito alla grande. Si è visto un giocatore che può fare l’esterno, la mezzala, il centrocampista. Sempre con grande affidabilità. Il suo ruolo ideale? Lui è uno che con la palla fa sempre bene, è un tuttocampista. La componente che gli ha permesso di rendere al meglio? La tranquillità nei momenti di difficoltà all’arrivo. Ruiz ha avuto subito un piccolo infortunio muscolare e Ancelotti gli ha detto che lo avrebbe aspettato tutto il tempo che sarebbe stato necessario. Così è stato, facendolo sentire sempre importante. Sia il giocatore che l’allenatore hanno gestito la situazione alla grande”.

Foto: Napoli Twitter