Fabian Ruiz, la svolta nell’Europeo. Il Napoli ci spera

Uno dei protagonisti della Spagna di Luis Enrique potrebbe essere il centrocampista Fabian Ruiz. Il giocatore, dopo una stagione non proprio esaltante disputata con la maglia azzurra del Napoli, ha la chance di mettersi in mostra nella prestigiosa vetrina dell’Europeo. Aurelio De Laurentiis ci spera, il presidente dei partenopei è consapevole del fatto che questa può essere una grande occasione per monetizzare il più possibile dalla sua cessione ed è pronto a far partire un’asta tra i club spagnoli interessati a Fabian. Nonostante le dichiarazioni del ragazzo, che promette di restare a Napoli, restano alte le possibilità di un suo addio. E la proposta dell’Atletico è sempre lì sul tavolo di De Laurentiis.

FOTO: Twitter Fabian