Fabian Ruiz: “Impossibile dire no al PSG. Anche il Napoli aveva interesse a cedermi”

Fabian Ruiz, intervistato da El Pais, ha commentato la scelta di passare al PSG in estate: “Una volta arrivata l’offerta, che tutti credevamo fosse buona, non si poteva dire di no ad un club come il Psg. Mi era rimasto un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta”. L’ex Napoli ha proseguito: “È successo mentre ero concentrato sulla preparazione col Napoli. I miei agenti mi hanno chiamato per informarmi che il PSG era interessato, poi ho parlato con Luis Campos che mi ha spiegato il progetto. Dopo ho parlato anche con l’allenatore Galtier, che mi ha spiegato il suo modo di giocare, le idee. Quelle conversazioni sono state molto belle, mi hanno dato fiducia, quella voglia di essere qui con loro, di lavorare insieme”.

Foto: PSG Instagram