Fabian Ruiz: “Il PSG è una delle migliori squadre in Europa. Cambiamento radicale con Luis Enrique”

Durante l’intervista concessa a Marca, il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale spagnola, Fabian Ruiz, ha così parlato del club parigino: “Il PSG è una delle migliori squadre d’Europa. L’anno scorso abbiamo raggiunto le semifinali, ora siamo nei quarti di finale (di Champions, ndr). Non c’è bisogno di rilassarsi. Dobbiamo continuare su questa strada e dimostrare che siamo tra i migliori. Stiamo facendo ottime partite dall’anno scorso. Questa stagione ci siamo adattati completamente a ciò che voleva l’allenatore (Luis Enrique, ndr). È vero che è stato un cambiamento radicale, ma siamo in buona forma, con una buona mentalità, vivi in tutte le competizioni, e il nostro obiettivo è continuare così per un anno di successi”.

Infine: “Siamo una squadra e tutti gli attaccanti ci danno molto, sia in fase offensiva che difensiva. È ciò che l’allenatore ci chiede: attaccare difendendo in blocco. Non farlo è impensabile, perché chi non lo fa non gioca. Abbiamo una rosa importante e quando qualcuno entra, la squadra non ne risente”.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram