Fabian Ruiz: “Il Napoli è pronto per lo scudetto. Su Sarri e la Juve…”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Questi i passaggi più significativi: “E’ stato un anno molto positivo. Tanto per me singolarmente come per il Napoli: abbiamo lottato su tutti i fronti, è mancato solo il titolo che desideravamo tutti. Ora siamo pronti per ripartire con grande speranza e voglia. Per me è arrivata la nazionale, che è un grande premio alla stagione. In campionato l’anno scorso il Napoli era stato vicino alla Juve, quest’anno meno. Stiamo crescendo e penso che saremo pronti lottare fino alla fine per lo scudetto. Sarri-Juve? A Napoli ne parlano tutti, ma nel calcio siamo professionisti e ognuno prende la decisione che ritiene più opportuna e conveniente. Se Sarri pensa che per lui sia positivo andare alla Juve io non posso dire nulla. Poi è chiaro che per quello che ha fatto a Napoli da noi i tifosi ci possano restare male ed essere contrari. Però alla fine uno dev’essere professionale e scegliere il meglio per la propria carriera. Se questo per Sarri significa andare alla Juve, ci deve andare”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli