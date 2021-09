Fabian Ruiz, gol ed esultanza polemica: il gesto dello spagnolo

Il Napoli sta vincendo per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria, in virtù della doppietta di Osimhen e del gol di Fabian Ruiz. E proprio il festeggiamento del centrocampista per la rete realizzata è stato molto particolare. Infatti, lo spagnolo, prima di una rabbiosa esultanza verso i tifosi azzurri, aveva gesticolato con le mani mimando un “bla, bla, bla”, quasi a voler schernire coloro i quali lo criticano costantemente.

Foto: Twitter Napoli