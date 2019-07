Fabian Ruiz: “Futuro? Sono felice al Napoli. Con Ancelotti…”

Fabian Ruiz, eletto miglior giocatore dell’Europeo Under 21 dopo la vittoria con la Spagna, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole del centrocampista del Napoli: “Sono molto contento per questa vittoria, lo meritavamo. Siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta contro l’Italia all’esordio. Quanto sono cresciuto con Ancelotti? Sono cresciuto molto, mi ha dato molta fiducia. È stato una persona molto importante per me, mi ha fatto crescere e giocare in molte competizioni. Il mio futuro? Ho un contratto di quattro anni, sono molto contento al Napoli. Adesso ho bisogno di riposarmi, ma al Napoli sono felice”, ha chiuso Fabian Ruiz.

Foto: Twitter Squawka News