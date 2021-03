Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Spagna, ha risposto così in conferenza stampa a una domanda sul suo possibile ritorno in Liga: “Sono molto contento di essere qui con la Nazionale, è un sogno per me. Riguardo al club, sto molto bene al Napoli, mi mancano due anni di contratto e sto pensando solo alla partita di mercoledì che sarà molto difficile”.

Foto: Twitter Napoli