Fabian Ruiz e due rigori di Insigne: il Napoli domina e aggancia il Milan in vetta

Nel posticipo della decima giornata di Serie A il Napoli ha superato il Bologna con un secco 3-0. Una partita che al Maradona ha visto un completo dominio della squadra di Spalletti partita fin da subito forte. Una prodezza di Fabian Ruiz al minuto 18 ha sbloccato la gara e poi Insigne, dal dischetto, ha raddoppiato dopo un tocco di mano in area di Medel. Nel secondo tempo i partenopei non si sono fermati e hanno fatto il tris con un altro rigore messo a segno dal proprio capitano. Il Napoli torna alla vittoria dopo il pareggio di Roma e aggancia il Milan al primo posto a quota 28, infiammando sempre di più il duello con i rossoneri in testa alla classifica.

FOTO: Twitter Napoli