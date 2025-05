Fabian Ruiz: “Complimenti a tutti i Frat mij di Napoli”

25/05/2025 | 18:39:58

Fabian Ruiz, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al popolo azzurro in festa per il quarto Scudetto dopo la vittoria sul Cagliari di venerdì sera: “Complimenti a tutti i Frat mij di Napoli” ha scritto in centrocampista spagnolo.

