Fabian Ruiz: “Brest? Siamo in vantaggio, ma non è ancora finita”

Domani, alle ore 21:00, il PSG scenderà in campo contro il Brest. Il club parigino, nonostante la vittoria per 3-0 della gara d’andata, è chiamata a confermare quanto fatto nel primo appuntamento di questi playoff. A parlare della gara e non solo, durante la conferenza stampa di rito, è stato Fabian Ruiz. Queste le sue parole: “Sappiamo che tutte le gare sono difficili, soprattutto in Champions League. Tutte le squadre danno il massimo e il Brest farà lo stesso. Abbiamo analizzato l’avversario e dovremo giocare dal primo minuto con la voglia di vincere la partita. Il Brest ci ha reso spesso le cose difficili. Abbiamo il vantaggio nel punteggio, ma non è ancora finita. Rinnovo? Ho ancora due anni di contratto, sono molto felice qui e in questa città. Ci troviamo bene con la mia famiglia, ma per ora non ne parlerò. Il club è in una situazione molto buona, stiamo crescendo tutti insieme. Da quando è arrivato Luis Enrique siamo entrati in una dinamica molto positiva. L’anno scorso è stato ottimo anche se non abbiamo ottenuto la Champions”.

FOTO: PSG Instagram