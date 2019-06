Fabian Ruiz: “L’anno prossimo lotteremo fino alla fine per lo scudetto”

“Proveremo ad avvicinarci alla Juve anche non è facile, perché hanno una grande squadra. Quest’anno ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Per il prossimo sono sicuro che arriveremo a lottare fino alla fine con loro per lo scudetto”. Queste le dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport dal centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz. Il classe ’96 spagnolo è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima stagione degli azzurri con 7 gol e 3 assist in 40 presenze.

Foto: twitter ufficiale Napoli