Fabian Ruiz: “Ancora tutto in gioco ma dobbiamo tutti dare di più. Giochiamo due partite bene e la terza male”

Anche Fabian Ruiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Granada. Queste le parole del centrocampista spagnolo: “Dobbiamo fare di più. Non solo i centrocampisti ma tutti, siamo una squadra. Ognuno deve fare un po’ di più, lavorando. Mancano 90 minuti, è ancora tutto in gioco e dobbiamo crederci. Facciamo due partite bene e poi la terza male. Non lo so, non penso sia una questione fisica. Ogni volta che scendiamo in campo lasciamo tutto, dobbiamo fare così con tutte le squadre altrimenti non arriveremo dove possiamo arrivare”.

Foto: Twitter Napoli