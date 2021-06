Fabian Ruiz: “A Napoli sto bene, ho ancora due anni di contratto e sono felice”

Fabian Ruiz ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro con la maglia del Napoli. “Sto bene, sono contento. È una città che mi ha accolto benissimo, un posto dove la gente vive il calcio esattamente come nella mia Siviglia, con passione, trasporto e senza pause, sempre al massimo come piace a me. Ho ancora due anni di contratto e sono felice. Non c’è molto altro da dire, a

parte il fatto che ora voglio pensare solo alla nazionale, la cosa più importante di questa mia estate”.

FOTO: Twitter Napoli