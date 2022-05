Fabian: “Non so cosa sia successo a Empoli. Speriamo di fare meglio l’anno prossimo”

Fabian Ruiz, autore del gol che quest’oggi ha consegnato i tre punti al Napoli sul campo del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che fosse una partita difficile, contro una squadra aggressiva. Volevamo vincere per i nostri tifosi, che sono venuti qui per noi.

La differenza rispetto all’Empoli l’ha fatta la concentrazione? Non so cosa è successo contro l’Empoli, ma abbiamo fatto una bella stagione e volevamo vincere. Abbiamo creato tante occasioni e alla fine abbiamo fatto gol.

Abbiamo raggiunto l’obiettivo di entrare in Champions. Da due anni non ci andavamo e questa città lo merita. Fino a qualche settimana fa eravamo in lotta per lo scudetto, ma abbiamo fatto comunque un’ottima stagione. Questa è la strada, speriamo che quest’anno sia la base per fare meglio l’anno prossimo“.

