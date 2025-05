Fabian-Hakimi, il PSG stende l’Arsenal: 2-1. E vola in finale a Monaco contro l’Inter

07/05/2025 | 22:54:33

Il PSG vola in finale a Monaco contro l’Inter! Dopo il successo dell’Emirates Stadium, i parigini si impongono anche al Parco dei Principi: 2-1. I Gunners partono fortissimo, ma sulla loro strada trovano un super Donnarumma. Al 5′ il portiere italiano compie il primo intervento miracoloso su un tocco ravvicinato di Martinelli. E due minuti più tardi, il portiere del PSG si è dovuto superare anche sulla botta violenta di Odegaard. Dopo il dominio durato 15 minuti dell’Arsenal, il Psg va vicino al vantaggio al 17′: Kvara sulla sinistra cotrolla la palla e col destro lascia partire un tiro a giro che si stampa sul palo. Al 27′ i parigini la sbloccano grazie a un gran gol di Fabian Ruiz che, dal limite, col mancino buca Raya (aiutato anche da una deviazione). E il PSG ha subito la possibilità per il raddoppio con Kvara che serve Barcola, ma Raya vince il duello a tu per tu con il francese. Nella ripresa si abbassano i ritmi con il PSG che prova a mantenere il possesso. Ma al 64′ è ancora una volta Donnaruamma a prendersi la scena con un altro grande intervento di Donnarumma. E al 67′ arriva il match-point per i parigini con il rigore concesso per il tocco di mano di Lewis-Kelly sulla conclusione di Hakimi. Dal dischetto si presenta Vitinha ma Raya si distende alla sua sinistra e tiene in vita l’Arsenal. Ma l’appuntamento con il raddoppio è solo rimandato. Infatti, al 72′ è Hakimi a siglare il 2-0 con una grande un piazzato in buca d’angolo che non lascia scampo a Raya. Ma non è finita al Parco dei Principi. I Gunners riaprono la partita grazie a un gol di Saka che dopo un paio di rimpalli (e un errore difensivo di Marquinhos) si ritrova la palla nei piedi e buca Donnarumma. E al 79′ Saka si divora la rete del pareggio dopo l’uscita a vuota di Gianluigi Donnarumma. Sale il nervosismo, ma termina così al Parco dei Principi: 2-1. Sarà il PSG ad affrontare l’Inter nella finale di Monaco il prossimo 31 maggio.

Foto: Instagram PSG